Жители Красноярского края съели почти 60 тонн импортной клубники

С начала года из Кыргызстана, Китая и Казахстана в Красноярский край завезли 57,4 тонны клубники. Всю импортную ягоду проверили в лабораториях Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК»: инспекторы краевого Россельхознадзора отобрали и отправили на экспертизу образцы от 84 партий. В соответствии с Едиными карантинными фитосанитарными требованиями Евразийского экономического союза специалисты проверили ягоду на наличие насекомых (энтомологические исследования) и грибковых патогенов (микологические исследования). Вся продукция соответствовала требованиям, отклонений от нормы не выявлено, — сообщила начальник отдела карантина растений Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» Нина Алпатова. Добавим, карантинный фитосанитарный контроль ввозимой продукции необходим для защиты растений и территории края от проникновения вредных объектов и для обеспечения безопасности здоровья населения. При покупке клубники эксперты рекомендуют: тщательно ее мыть, удалять плодоножки и чашелистики, не употреблять мягкие и подгнившие ягоды. Отметим, большинство жителей Красноярского края предпочитают нежирные продукты.