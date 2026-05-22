На благоустройство экотроп в Виштынецком нацпарке нашли двух подрядчиков

Благоустройство экотропы «Гора Дозор» выполнит ООО «Грандстройпроект-Запад». С подрядчиком заключили контракт на 17,1 миллиона рублей. Маршрут проходит через одну из самых высоких точек региона. На участках экотропы уложат композитный и гравийный настилы. Там также установят скамейки, указатели, стенды, столы. Работы на обоих объектах необходимо выполнить до 25 ноября.