На Солнце начала увеличиваться активность

Геомагнитная обстановка остается спокойной.

МОСКВА, 22 мая./ТАСС/. Активность на Солнце начала увеличиваться из-за гигантских пятен, которые приближаются к видимой стороне звезды и уже влияют на космическую погоду. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«На Солнце между тем начала отталкиваться от дна активность — на космическую погоду начали давить гигантские пятна, приближающиеся с обратной стороны», — говорится в сообщении.

По данным лаборатории, до выхода этих пятен на видимую сторону Солнца остается еще один-два дня. При этом вспышки, происходящие высоко в короне, уже частично видны из-за горизонта и нарушают прежнюю ровную динамику активности.

В лаборатории отмечают, что ситуация пока не выглядит опасной. Кроме того, аппарат Solar Orbiter передает данные о распаде активных областей на обратной стороне Солнца. Однако окончательные выводы предлагается делать после того, как эти области появятся на видимой стороне.

Геомагнитная обстановка остается спокойной: на графиках фиксируется «зеленый» уровень.