Пермскую УК оштрафовали за ненадлежащее обслуживание дома в Новых Лядах

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, прокуратура и Инспекция государственного жилищного надзора выявили нарушения, связанные с ненадлежащем содержанием общего имущества в доме, в том числе непредоставление коммунальной услуги горячего водоснабжения, ненадлежащее функционирование нагревательных приборов в отдельных жилых помещениях, а также отслоение штукатурно-окрашенного слоя на стенах в подъездах. По итогам проверки в отношении генерального директора УК возбуждено административное дело. Постановлением мирового судьи руководитель УК оштрафован на 50 тыс. руб.