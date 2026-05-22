Нелегальная свалка образовалась на озере в Нижнем Новгороде

На озере, расположенном между Московским и Автозаводским шоссе в Нижнем Новгороде, разрастается несанкционированная свалка. Горы отходов обнаружили отдыхающие, сообщается в сюжете программы «Кстати…».
Нижегородцы предположили, что к свалке причастны «черные мусорщики». Они бросают строительные отходы, ненужные автомобильные детали вдоль проселочных дорог.
В региональном министерстве экологии по данному факту проводят проверку.
Ранее мы писали, что нелегальную свалку обнаружили в промзоне Кстовского района.