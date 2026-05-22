«Белавиа» возобновила рейсы в страну на Средиземном море

«Белавиа» возобновила чартерные рейсы в эту страну на Средиземном море. Подробности приводит БелТА.
Первый рейс из Минска в Энфиду — один из популярных курортов Туниса на побережье Средиземного моря — вылетел 22 мая в 02.00.
Первые рейсы на курорты Туниса белорусский авиаперевозчик выполнял еще в 2014 году. Впоследствии программа стала ежегодной. С 2019 года улететь в названном направлении белорусы могли практически из всех областных городов.
В 2026 году чартеры в Энфиду будут летать один раз в 11−12 дней. Перелеты будут выполняться на самолете Airbus A330−200. Полетная программа продлится до октября.
