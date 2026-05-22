«Белавиа» возобновила рейсы в страну на Средиземном море

«Белавиа» сказала о чартерных рейсах в эту страну с морем.

Источник: Комсомольская правда

«Белавиа» возобновила чартерные рейсы в эту страну на Средиземном море. Подробности приводит БелТА.

Первый рейс из Минска в Энфиду — один из популярных курортов Туниса на побережье Средиземного моря — вылетел 22 мая в 02.00.

Первые рейсы на курорты Туниса белорусский авиаперевозчик выполнял еще в 2014 году. Впоследствии программа стала ежегодной. С 2019 года улететь в названном направлении белорусы могли практически из всех областных городов.

В 2026 году чартеры в Энфиду будут летать один раз в 11−12 дней. Перелеты будут выполняться на самолете Airbus A330−200. Полетная программа продлится до октября.

Кстати, популярная страна с океаном заявила про бесплатные визы для белорусов.

Тем временем одна из стран ЕС хочет запретить автобусные рейсы в Беларусь.

Ранее Минтранс Литвы сказал, по чьему сигналу может прекратить автобусное сообщение с Беларусью.

