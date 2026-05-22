SpaceX отменила запуск ракеты Starship V3 менее чем за минуту до старта

Американская компания SpaceX отменила запуск новейшей версии своей ракеты Starship в последнюю минуту — в конце обратного отсчета возникли технические проблемы.
Запуск должен был стать 12-м испытательным полетом Starship и первой демонстрацией ее конструкции V3.
Согласно предупреждениям Федерального управления гражданской авиации США, попытка запуска, которую SpaceX может предпринять еще раз — вечер 22 мая.
SpaceX потратила месяцы на переработку Starship после череды неудач в прошлом году, итогом чего стала версия V3, запуск которой и был намечен на четверг.
