SpaceX отменила запуск ракеты Starship V3 менее чем за минуту до старта

Американская компания SpaceX отменила запуск новейшей версии своей ракеты Starship в последнюю минуту — в конце обратного отсчета возникли технические проблемы.

Источник: РБК

Запуск должен был стать 12-м испытательным полетом Starship и первой демонстрацией ее конструкции V3.

Согласно предупреждениям Федерального управления гражданской авиации США, попытка запуска, которую SpaceX может предпринять еще раз — вечер 22 мая.

Starship V3 — беспилотная ракета с десятками доработок, предназначенных для ускоренных запусков спутников Starlink и лунных миссий NASA, — должна была стать ключевым испытанием аппарата после месяцев задержек.

SpaceX потратила месяцы на переработку Starship после череды неудач в прошлом году, итогом чего стала версия V3, запуск которой и был намечен на четверг.

Материал дополняется.

