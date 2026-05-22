В Хабаровском крае выходные 23 и 24 апреля пройдут с дождями и ветром

В Хабаровском крае погода на выходных 23 и 24 мая будет тёплой, но без осадков регион не обойдётся. Об этом сообщила hab.aif.ru начальник отдела долгосрочных прогнозов регионального УГМС Светлана Агеева.
В субботу, 23 апреля, кратковременные дожди начнутся по западным районам края, а также на севере региона; местами они сохранятся и в воскресенье. При этом ночи в большинстве районов останутся комфортными — от +8 до +15 градусов. Днём по краю ожидается +22…+27 градусов, а в Хабаровске — около +21…+23. В краевой столице 23 мая существенных осадков не ждут, ветер будет южным, 6−11 метров в секунду. В Хабаровске на субботу также прогнозируются значения около +22…+24 градусов днём.
В воскресенье погода станет чуть прохладнее из-за осадков и смены ветра. По краю дневная температура составит примерно +18…+24 градуса, в Хабаровске снова ожидается около +21…+23. Дождь в краевой столице, отметила Агеева, возможен, но маловероятен.
Начало новой недели будет уже более влажным. В понедельник в Хабаровске ожидается дождь, ночью около +8…+10 градусов, днём +22…+24. Ветер сменится с западного на северо-восточный, из-за чего температура начнёт понижаться.
«К середине и концу следующей рабочей недели край попадёт под влияние циклона. По предварительному прогнозу, 28−29 мая он выйдет на Приморский край и заденет юг Хабаровского края, включая Хабаровск. На эти даты в краевой столице вновь возможны дожди. В целом погоду в регионе продолжат определять фронтальные разделы, поэтому полностью устойчивого сухого периода пока не прослеживается», — добавила метеоролог.