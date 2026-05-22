В войсках беспилотных систем Министерства обороны России создадут казачьи подразделения

Создание казачьих подразделений в войсках беспилотных систем Минобороны России будет основано на успешном опыте казаков-операторов БПЛА, сказал НСН командир казачьей диверсионно-разведывательной бригады «Сибирь» Герой России Олег Ликонцев. По его словам, на сегодняшний день в любом казачьем подразделении есть беспилотные системы. «Казачьи подразделения воюют на Донбассе с 2014 года. Ребята обладают огромным опытом. В наших подразделениях уже давно созданы малые отряды БПЛА. Сейчас этот опыт обобщается, объединяется в единую систему — и работа ведется уже общим коллективом. Слава Богу, теперь это будет делаться не за счет спонсорских денег, как раньше, а за счет отдельного выделенного бюджета. Это очень хорошо! Сейчас идет современная война — она быстрее по своей сути, чем раньше. Это не старый устав, который “прописан кровью” дедов, мы сами его пишем… Я считаю, что будет очень правильно подтягивать в такие подразделения именно тех бойцов, которые уже имеют боевой опыт. Казачьи подразделения давно взаимодействуют друг с другом: они не подведут товарищей», — заявил НСН комбриг Ликонцев.