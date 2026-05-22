Поговорим о «колючем и остром» … ЕГЭ

Ведущий корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня» Екатерина Давыдова о попытке сдать Единый государственный экзамен:
— Заканчивается учебный год. И если школьники с первого по десятый класс считают дни до летних каникул, то для выпускников это горячая и очень напряжённая пора. Неотвратимо приближаются Единые государственные экзамены.
Люди, которым сдавать ЕГЭ не довелось, об этом испытании могут судить на основе информации Министерства просвещения РФ, СМИ и по рассказам тех, кто через него прошел. И чаще всего слышат или читают о стрессе и психологической нагрузке, которую испытывают школьники накануне и во время сдачи экзамена, а также о том, к чему они приводят.
СМИ и соцсети пестрят сообщениями о детских нервных срывах, жалобах на произвол при досмотре школьников перед экзаменами, советами психологов о том, как подготовиться к ЕГЭ, причем специалисты обращаются не только к ученикам, но и к их родителям. В такой нервной обстановке поневоле вспоминается цитата из книги Аркадия Гайдара «Тимур и его команда»: «У тебя на пути стоит экзамен по математике. Он и колючий, и острый. Вот, посмотри, срежешься!..».
Управление образования города Хабаровска помогает родителям школьников узнать, так ли на самом деле страшен ЕГЭ. Для этого проводят пробные экзамены. Конечно, знания взрослых никто всерьез не проверяет, но они могут пройти все этапы испытания и понять, почему же дети так переживают. На один из таких «пробников» сходила и я.
Процедуру сдачи экзамена для нас воспроизвели максимально приближенно к реальным условиям: сбор в кабинете школы, ожидание допуска в пункт проведения экзамена, сдача телефонов, досмотр с металлоискателями, получение пакета документов, инструктаж по заполнению экзаменационных листов, ответы на вопросы.
На первый взгляд, ничего особенного в процедуре сдачи ЕГЭ нет. Металлоискатели давно стали частью повседневной жизни — через рамки мы проходим в магазинах, на вокзалах и в аэропортах, да и на работу многие также проходят через «КПП». Но как вы себя чувствуете, если охранная система в магазине вдруг срабатывает при вашем появлении? Паникуете? Стыдитесь? Хотите объяснить всем окружающим, что не нарушали нормы закона? А ведь ситуация в магазине, когда система слежения срабатывает на купленный ранее товар, вполне обыденна, и недоразумение разрешается легко с помощью того же металлоискателя. Главное условие: обе стороны конфликта спокойны и настроены миролюбиво. Совсем иначе могут отреагировать дети, которые несколько предшествующих экзамену месяцев жили в тревоге и напряжении. Настойчивые требования проверяющих сдать запрещенные предметы, а то и попытка прикоснуться к подростку могут вызвать панику или агрессию. За ними — удаление с экзамена, поток жалоб.
Стресс и тревога нередко приводят к рассеянности, а как следствие — к невнимательности при заполнении экзаменационных листов, даже если школьники заранее неоднократно тренировались проходить тесты. Я, впервые взявшая бланки в руки, твердой рукой уверенно вписала правильные, на мой взгляд, ответы в клетки. И очень удивилась после проверки. Примерно 20% ответов оказались неверными. Причина ошибок банальна — я не прочитала внимательно условия заданий и поспешила заполнить бланки. А ведь наш экзамен продолжался менее часа — около трети отведённого на настоящий ЕГЭ времени.
«Парламентская газета» опубликовала результаты исследования психологической платформы Alter и онлайн-тренажера по подготовке к экзамену по информатике «Яндекс. Учебник». Согласно его итогам, около 39% выпускников переживают сильный стресс перед написанием ЕГЭ. При этом школьники оценивают уверенность в своих силах перед аттестацией на 3,5 балла из 5, причем мальчики чувствуют себя более уверенно, нежели девочки (3,6 балла и 3,3 балла соответственно).
Изначально низкий настрой на успешную сдачу ЕГЭ, переживания из-за процедуры его проведения, усталость (довольно долгий срок ожидания начала экзамена, который продолжается три часа) и невнимательность приводят к печальному итогу — недостаточному количеству заработанных баллов. И зачастую даже имеющие отличные знания ученики показывают результаты хуже ожидаемых.
Как помочь школьникам пережить ЕГЭ и не «срезаться»? Для начала научить детей справляться с тревогой и страхом. Умение в стрессовой ситуации расслабиться, «выдохнуть» и взять себя в руки — бесценный навык, который поможет выходить победителем из многих серьезных испытаний на прочность. И единый госэкзамен для многих подростков — одно из первых в жизни.