Поговорим о «колючем и остром» … ЕГЭ

На первый взгляд, ничего особенного в процедуре сдачи ЕГЭ нет. Металлоискатели давно стали частью повседневной жизни — через рамки мы проходим в магазинах, на вокзалах и в аэропортах, да и на работу многие также проходят через «КПП». Но как вы себя чувствуете, если охранная система в магазине вдруг срабатывает при вашем появлении? Паникуете? Стыдитесь? Хотите объяснить всем окружающим, что не нарушали нормы закона? А ведь ситуация в магазине, когда система слежения срабатывает на купленный ранее товар, вполне обыденна, и недоразумение разрешается легко с помощью того же металлоискателя. Главное условие: обе стороны конфликта спокойны и настроены миролюбиво. Совсем иначе могут отреагировать дети, которые несколько предшествующих экзамену месяцев жили в тревоге и напряжении. Настойчивые требования проверяющих сдать запрещенные предметы, а то и попытка прикоснуться к подростку могут вызвать панику или агрессию. За ними — удаление с экзамена, поток жалоб.