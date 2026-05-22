Автоэксперт напомнил, что категорически нельзя хранить в автомобиле в жару

Установилась жаркая погода, и припаркованный на солнце автомобиль быстро превращается в настоящую «печку». Внутри машины температура может подняться до 50−70 градусов Цельсия, даже если на улице всего +28…+30 градусов. Многие водители оставляют в салоне различные вещи, не задумываясь о последствиях. Однако в жару это может привести к неприятным сюрпризам и даже опасным ситуациям.
Автоэксперт Антон Ворошилов в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» предупредил, что летом автомобиль — это не просто временное хранилище для вещей. Это замкнутое пространство, где температура может стать экстремально высокой. Особенно опасно оставлять в салоне электронику, зажигалки, аэрозоли и лекарства.
Электроника и аккумуляторы.
Литий-ионные батареи, используемые в телефонах, ноутбуках, планшетах, пауэрбанках и других устройствах, плохо переносят высокие температуры. При длительном воздействии жары аккумулятор может деформироваться, потерять ресурс или даже воспламениться. Поэтому эксперт рекомендует не оставлять электронику в машине, особенно под лобовым стеклом, где температура достигает максимальных значений.
Аэрозоли.
Аэрозольные баллончики, такие как дезодоранты, освежители воздуха, лаки для волос, краски, спреи от насекомых и автокосметика, также представляют опасность в жару. При нагревании внутри упаковки растёт давление, и металл или клапан могут не выдержать. В результате баллончик может разгерметизироваться, что может привести к повреждению салона и даже травмам.
Лекарства.
Многие лекарства чувствительны к температуре и требуют хранения в определённых условиях. Инсулин, некоторые антибиотики, гормональные средства, капли, сиропы и витамины могут испортиться или стать опасными для здоровья при воздействии высоких температур. Поэтому не стоит оставлять лекарства в машине.
Зажигалки.
Летом особенно важно быть осторожным с зажигалками. Газ внутри корпуса расширяется при нагревании, что может привести к деформации, утечке газа и повреждению предметов вокруг. Даже маленькая пластиковая зажигалка, оставленная в подстаканнике или бардачке, может стать источником опасности.
Пластик и документы.
Высокая температура может повредить пластиковые предметы, такие как банковские карты, документы, пропуска и очки. Магнитные полосы на картах могут испортиться, клеевые элементы документов могут расплавиться, а линзы очков могут деформироваться. Поэтому эксперт рекомендует избегать оставлять такие вещи в машине.
