Командир штурмового взвода из Красноярска рассказал, как психологи помогли ему вернуться к жизни

Боец из Красноярска Елисей Обедин поделился, как бесплатная помощь психолога помогла ему вернуться к мирной жизни.

Командир штурмового взвода после тяжелого ранения прошел курс психологической реабилитации при поддержке фонда «Защитники Отечества». Он работал с клиническим психологом, а затем занимался по программе Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

«После взрывов я получил микроконтузию, из-за которой мог не спать по пять суток. Но это все прорабатывается с психологом. Для тех бойцов, кто сталкивался с такими проблемами, я порекомендовал сходить и проконсультироваться. Может быть, получил сильный стресс. Врач обязательно поможет», — рассказал боец.

В фонде «Защитники Отечества» отметили, что после возвращения с фронта адаптация к мирной жизни требует не меньше сил, чем служба. Помощь специалистов, близких и общества играет важнейшую роль в этом процессе.

