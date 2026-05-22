В Челябинской области восемь человек пострадали в ДТП с автобусом

ЧЕЛЯБИНСК, 22 мая — РИА Новости. Восемь человек пострадали в ДТП в Челябинской области, где автобус перевозил баскетбольную команду, сообщил губернатор региона Алексей Текслер.
По данным ГАИ, ДТП произошло в 04.15 (02.25 мск) на 1740-м километре трассы М-5 «Урал» в районе Златоуста. Водитель микроавтобуса Mercedes выехал на полосу встречного движения в запрещенном месте, столкнулся с грузовой «Газелью» и погиб, еще 5 человек пострадали, в том числе трое участников взрослой баскетбольной команды из Пермского края.
«В результате аварии пострадали 8 человек. И, к сожалению, погиб водитель автобуса. Один из сопровождающих команды, получивший травмы средней степени тяжести, был доставлен в больницу Златоуста и прооперирован. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь», — написала глава региона на платформе «Макс».
Члены команды обратились в поликлинику Златоуста, все они осмотрены медицинскими специалистами, получили необходимую помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное, сегодня они планируют выехать в Пермь поездом, добавил он.
Министерство здравоохранения Челябинской области находится в постоянном контакте с коллегами из Пермского края, после стабилизации состояния сопровождающего команды будет решаться вопрос о его транспортировке.
«Наши медики делают все необходимое. Также оказывается помощь пострадавшим из второго попавшего в ДТП автомобиля», — отметил Текслер.