В Красноярске осудят бизнесмена, который взял у друга 20 млн и не вернул

В Красноярске завершили расследование уголовного дела против 41-летнего предпринимателя. Его обвиняют в хищении более 20 миллионов рублей у друга. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД России.
Как рассказали в ведомстве, в 2021 году мужчина попросил товарища дать ему крупный заём — 20 миллионов рублей — якобы на развитие охранного бизнеса. Потерпевший согласился и передал деньги, получив в залог документы на два автомобиля: Lexus и МАЗ.
По договору долг нужно было вернуть в течение нескольких лет. Однако обвиняемый не только не вернул деньги, но и продал залоговые машины, распорядившись ими по своему усмотрению. Бизнесом он вскоре перестал заниматься.
Таким образом, потерпевший лишился и денег, и гарантий их возврата. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» направлено в Железнодорожный районный суд Красноярска. Предпринимателю грозит до 10 лет колонии.
