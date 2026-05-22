Больше 1500 гектаров под жильё нашли в Хабаровском крае

Как рассказала начальник отдела Управления Росреестра по Хабаровскому краю Анастасия Исаева, в Хабаровске сейчас свободны 18 участков общей площадью 18 гектаров. Из них семь участков на восьми гектарах отведены под индивидуальное жилищное строительство, а одиннадцать участков на десяти гектарах — под многоквартирные дома. В Комсомольске-на-Амуре выбор куда шире: 81 участок на 235 гектарах, причём 69 из них предназначены для частных домов, а 12 участков на 180 гектарах — для высотной застройки.