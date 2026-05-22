Больше 1500 гектаров под жильё нашли в Хабаровском крае

В Хабаровском крае продолжает работать проект Росреестра «Земля для стройки», и его результаты уже измеряются не десятками, а сотнями гектаров. Оперативный штаб выявил свыше 1500 гектаров готовых участков, на которых можно возводить жильё. Часть из них уже застроена, часть — только ждёт застройщиков и будущих новосёлов.
Как рассказала начальник отдела Управления Росреестра по Хабаровскому краю Анастасия Исаева, в Хабаровске сейчас свободны 18 участков общей площадью 18 гектаров. Из них семь участков на восьми гектарах отведены под индивидуальное жилищное строительство, а одиннадцать участков на десяти гектарах — под многоквартирные дома. В Комсомольске-на-Амуре выбор куда шире: 81 участок на 235 гектарах, причём 69 из них предназначены для частных домов, а 12 участков на 180 гектарах — для высотной застройки.
Проект стартовал в регионе ещё в 2021 году и уже принёс ощутимые плоды. На 87 участках построены частные дома, а на 27 участках площадью 385 гектаров возведены многоквартирные жилые здания. Цифры доказывают, что система работает не на бумаге, а в реальных квадратных метрах.
Подобрать участок теперь можно, не выходя из дома. Сервис НСПД «Земля для стройки» позволяет за пару кликов найти свободную землю в любом регионе России, проверить её юридическую чистоту и характеристики. Через этот же сервис можно подать заявление в уполномоченный орган — система автоматически перенаправит пользователя на портал Госуслуг. Для тех, кто присматривается к стройке или хочет купить участок, такая цифровая витрина экономит недели хождений по инстанциям.