В порту Сочи стреляют: что происходит в городе

«22 мая с 09:00 до 13:00 и с 20:00 до 23:00 в акватории Морского порта Сочи пройдут учебные стрельбы», — говорится в сообщении.
В администрации обратились к населению с просьбой сохранять спокойствие, напомнив, что отработка действий военными является залогом безопасности.
Ранее сообщалось, что в керченском районе Аршинцево в пятницу пройдет штабная тренировка с участием правоохранителей, движение транспорта на одной из улиц будет ограничено.
В Крыму и Севастополе также регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.