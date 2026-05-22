В порту Сочи стреляют: что происходит в городе

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая — РИА Новости Крым. В порту Сочи военные проводят учебные стрельбы. Об этом жителей и гостей региона предупредили в местной администрации.

Источник: РИА "Новости"

«22 мая с 09:00 до 13:00 и с 20:00 до 23:00 в акватории Морского порта Сочи пройдут учебные стрельбы», — говорится в сообщении.

В администрации обратились к населению с просьбой сохранять спокойствие, напомнив, что отработка действий военными является залогом безопасности.

Ранее сообщалось, что в керченском районе Аршинцево в пятницу пройдет штабная тренировка с участием правоохранителей, движение транспорта на одной из улиц будет ограничено.

В Крыму и Севастополе также регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.

