Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьные выпускные в Нижнем Новгороде в среднем обходятся в 13−20 тысяч рублей

Больше денег отдают родители одиннадцатиклассников.

Источник: Живем в Нижнем

Родители одиннадцатиклассников в Нижнем Новгороде в среднем потратили на организацию выпускного 20 тысяч рублей. На 7 тысяч рублей меньше праздник обошелся мамам и папам учеников 9 класса. Об этом сообщили эксперты SuperJob.

По информации аналитиков, некоторые 9 классы вовсе не будут проводить выпускные: трат удалось избежать 13% родителям. Среди мам и пап одиннадцатиклассников таких ответов меньше — 9%.

Отельная строка бюджета пришлась на выпускной наряд. Как уточнили эксперты, в среднем покупка одежды и обуви для сына-девятиклассника обходится нижегородцам в 18500 рублей. При этом родители девочек тратят на платье меньше — 17000 рублей. В 11 классе наблюдается обратная ситуация: наряды выпускниц стоят дороже, чем костюмы юношей — 21500 рублей и 23000 рублей соответственно.

«17% родителей сыновей-девятиклассников не покупают специальную праздничную одежду. Среди родителей дочерей таких 15%. Одиннадцатиклассникам отказывают в обновках реже: 15% среди родителей юношей и 10% среди родителей девушек», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что нижегородский дизайнер советует выпускницам отказаться от «бальных» платьев.