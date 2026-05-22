«Мне его не хватало, как любому пацану в детстве»: Тауекел Мусилим рассказал об отце

Ведущие спросили его, не сложно ли быть отцом, если не было модели отца в детстве. "Я скажу, что не сложно, наоборот, мне помогло это понять суть. Моего отца не стало в 2010 году, и у меня не получилось с ним поговорить откровенно. Если бы он был жив сейчас, я бы поехал к нему и поговорил с ним, чтобы понять, кто он, почему он такой, почему так себя вел и в чем была проблема, что он оставил нас, потому что позиция мамы — это совсем другое, позиция папы — другое.
Спросил бы его, почему он был холодным ко мне. Мне его не хватало, как любому пацану, чтобы поддержал меня. На самом деле это очень тяжелая тема. Это было, наверное, чтобы я понял, как это важно иметь детям отца. Поэтому когда я вижу, как дети растут без отца, я думаю, почему так? Когда вижу семьи, где отцы уходят. Может, многие отцы не понимают этого.
Сейчас я понимаю, насколько я важен для своих детей. У меня три сына, как будто Всевышний дал мне их, чтобы заполнить эту пустоту", — сделал признание Тауекел.