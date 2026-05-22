Ученые рассказали нижегородцам о способах стать «невидимкой» для комаров

В этом году комары особенно активны в Нижегородской области — атакуют повсюду, даже когда вы на ходу или на самокате. Нижегородцам дали научно обоснованные советы, которые помогут обмануть «навигационную систему» насекомых и избежать их укусов. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».
В первую очередь ученые советуют отказаться от пива на прогулке. Даже один бокал меняет метаболизм и повышает температуру кожи — из‑за этого можно стать гораздо привлекательнее для комаров.
Следует выбирать средства с кокосовым ароматом. Согласно исследованию в журнале iScience, мыло и гели с запахом кокоса снижают вашу привлекательность для насекомых. А вот цветочные и цитрусовые ароматы, напротив, действуют на комаров как сигнал к атаке.
Вместе с необходимыми средствами советуют подбирать и правильную по цвету одежду. Когда комар улавливает углекислый газ, он начинает искать жертву визуально. Больше всего насекомых привлекают красный, оранжевый, чёрный и голубой цвета. Чтобы снизить риск быть замеченным, предпочтение лучше отдать зелёному, фиолетовому, синему или белому.
Также важно использовать охлаждающую одежду. На расстоянии около метра комары задействуют инфракрасные сенсоры — обычная одежда нагревается от тела и «выделяется» для них. Спортивная одежда из охлаждающих тканей (например, с нитями оксида титана) эффективно рассеивает тепло и делает вас менее заметным.
Ученые рекомундуют попробовать кокосовое масло. Вместо токсичных репеллентов нанесите на кожу натуральное кокосовое масло. Содержащаяся в нём лауриновая кислота временно «отключает» вкусовые рецепторы комара: насекомое сядет на кожу, не поймёт, что это было, и улетит.
Следуя этим простым правилам, можно заметно снизить количество укусов и провести время на свежем воздухе с комфортом.
Напомним, что в 2026 году ситуация с комарами в Нижегородской области осложнилась. Нижегородцы сообщают о настоящем «нашествии» насекомых. Ранее ребенок чуть не погиб из-за отека Квинке после укусов комаров-мутантов.