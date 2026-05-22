«Почему грудь на бедрах»: Екатерина Волкова попала в неловкую ситуацию на красной дорожке

Актриса Екатерина Волкова устроила настоящий фурор на кинофестивале, но совсем не игрой, а своим гардеробом. Артистка перепутала, где у женского корсета верх, и надела его вверх ногами, в результате чего «грудь» оказалась ровно на уровне талии.
«Сегодня вышла на дорожку в корсете кверху ногами. А я думаю, почему у меня на бедрах грудь», — написала артистка в соцсетях, сопроводив публикацию фото с мероприятия.
Стоит отметить, что всё это случилось у Забайкальской краевой филармонии, где по традиции раскинули багуловую дорожку. Буквально за несколько минут до выхода начался дождь, но стихия не смутила артистов.
В Чите открылся XIII Забайкальский международный кинофестиваль, куда прибыло множество знаменитостей, чьи наряды всегда привлекают внимание не только поклонников, но и обычных зевак. KP.RU рассказал, как прошло мероприятие.