Житель Уральска отсудил деньги у автомойки из-за повреждения машины

В Уральске владелец автомобиля судился с автомойкой из-за повреждения транспортного средства при оказании услуг — ему должны выплатить ущерб, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Западно-Казахстанской области, суд № 2 Уральска рассмотрел спор между владельцем автомобиля и автомойкой, возникший в связи с повреждением транспортного средства при оказании услуг.

Судом установлено, что истец, являясь владельцем автомобиля, обратился за услугой мойки автомобиля. После завершения обслуживания сотрудник автомойки передал ключи истцу, не убедившись в полной остановке оборудования. В момент, когда владелец открыл дверь автомобиля, находившееся в движении оборудование повредило транспортное средство.

Ответчик иск не признал, указав, что владелец автомобиля самостоятельно открыл дверь и тем самым причинил ущерб оборудованию автомойки. В ходе судебного разбирательства были исследованы представленные доказательства, в том числе записи с камер видеонаблюдения.

Суд установил, что сотрудник автомойки нарушил требования безопасности при оказании услуг, передав ключи до полной остановки оборудования. С учетом установленных обстоятельств суд пришел к выводу о частичном удовлетворении исковых требований.

Решением суда с ответчика в пользу истца взысканы: материальный ущерб в размере 357 446 тенге, государственная пошлина — 3 574 тенге, расходы на услуги оценщика — 50 000 тенге, представительские расходы — 35 745 тенге.

Во встречном иске автомойки о взыскании ущерба отказано. Решение суда не вступило в законную силу.