Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пострадавшие от пожара предприниматели в Калининграде получат льготные микрозаймы

Правительство Калининградской области утвердило дополнительную меру поддержки для предпринимателей, пострадавших от.

Источник: ИА Прибыль Ru

пожаров. Решение разработано по поручению губернатора Алексея Беспрозванных.

Микрозаймы оформляет центр «Мой бизнес». Максимальная сумма — 3 млн рублей. Ставка — 5% годовых для тех, кто может предоставить залог, и 12% — для предпринимателей без залога. Срок — до 36 месяцев.

«Лично был на месте пожара, видел его последствия и встречался с пострадавшими предпринимателями. Понимаю, насколько погорельцам важна любая помощь: от грамотного совета до финансовой поддержки. Постарались сделать её доступной и не требующей лишних формальностей», — прокомментировал Беспрозванных.

5 апреля 2026 года в Калининграде произошёл пожар в торговом центре «Гиант». От огня в разной степени пострадали более 50 предпринимателей — арендаторов торговых площадей. По поручению губернатора региональный минэкпром и центр «Мой бизнес» оперативно организовали взаимодействие с пострадавшими и отработали возможные меры поддержки.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше