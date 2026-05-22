Пострадавшие от пожара предприниматели в Калининграде получат льготные микрозаймы

пожаров. Решение разработано по поручению губернатора Алексея Беспрозванных.
Микрозаймы оформляет центр «Мой бизнес». Максимальная сумма — 3 млн рублей. Ставка — 5% годовых для тех, кто может предоставить залог, и 12% — для предпринимателей без залога. Срок — до 36 месяцев.
«Лично был на месте пожара, видел его последствия и встречался с пострадавшими предпринимателями. Понимаю, насколько погорельцам важна любая помощь: от грамотного совета до финансовой поддержки. Постарались сделать её доступной и не требующей лишних формальностей», — прокомментировал Беспрозванных.
5 апреля 2026 года в Калининграде произошёл пожар в торговом центре «Гиант». От огня в разной степени пострадали более 50 предпринимателей — арендаторов торговых площадей. По поручению губернатора региональный минэкпром и центр «Мой бизнес» оперативно организовали взаимодействие с пострадавшими и отработали возможные меры поддержки.