В Калининграде доля спроса на БУ-оборудование для бизнеса выросла с 52% до 69% за год

Главный тренд первого квартала 2026 года — рост популярности техники «с пробегом».
В январе-марте 2026 года доля спроса на бывшее в эксплуатации оборудование достигла 69%. Для сравнения: годом ранее на этот сегмент приходилось 52%. На новое оборудование пришлось 31% спроса.
Самый заметный рост в сегменте БУ показало оборудование для салонов красоты (+76%) и складов (+14%). В предложении аналогичный тренд: наибольший прирост также зафиксирован в оборудовании для салонов красоты (+28%).
В новом оборудовании спрос вырос на телекоммуникационное оборудование (+7%) и оборудование для автобизнеса (+3%). По приросту предложения лидируют оборудование для салонов красоты (+7%) и складов (+6%).
По доле спроса в первом квартале 2026 года лидируют: торговое оборудование — 37%;пищевое — 21%;оборудование для логистики и склада — 14%;промышленное — 11%;оборудование для салонов красоты — 8%.По объёму предложения топ-5 выглядит так: торговое оборудование — 36%;промышленное — 23%;пищевое — 16%;оборудование для салонов красоты — 14%;оборудование для логистики и склада — 9%.
Руководитель направления «Оборудование для бизнеса» Борис Мирский отметил: «Уникальность нашей площадки заключается в том, что бизнес может подобрать оптимальные по цене и качеству варианты оборудования среди более чем 700 подвидов как в новом, так и в БУ-сегменте. Покупатель всегда может проконсультироваться с продавцом и решить, где можно сэкономить без потери качества, а где лучше выбрать новый вариант».