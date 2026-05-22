В Калининграде доля спроса на БУ-оборудование для бизнеса выросла с 52% до 69% за год

Специалисты Авито проанализировали рынок оборудования для бизнеса в Калининграде.

Источник: ИА Прибыль Ru

Главный тренд первого квартала 2026 года — рост популярности техники «с пробегом».

В январе-марте 2026 года доля спроса на бывшее в эксплуатации оборудование достигла 69%. Для сравнения: годом ранее на этот сегмент приходилось 52%. На новое оборудование пришлось 31% спроса.

Самый заметный рост в сегменте БУ показало оборудование для салонов красоты (+76%) и складов (+14%). В предложении аналогичный тренд: наибольший прирост также зафиксирован в оборудовании для салонов красоты (+28%).

В новом оборудовании спрос вырос на телекоммуникационное оборудование (+7%) и оборудование для автобизнеса (+3%). По приросту предложения лидируют оборудование для салонов красоты (+7%) и складов (+6%).

По доле спроса в первом квартале 2026 года лидируют: торговое оборудование — 37%;пищевое — 21%;оборудование для логистики и склада — 14%;промышленное — 11%;оборудование для салонов красоты — 8%.По объёму предложения топ-5 выглядит так: торговое оборудование — 36%;промышленное — 23%;пищевое — 16%;оборудование для салонов красоты — 14%;оборудование для логистики и склада — 9%.

Руководитель направления «Оборудование для бизнеса» Борис Мирский отметил: «Уникальность нашей площадки заключается в том, что бизнес может подобрать оптимальные по цене и качеству варианты оборудования среди более чем 700 подвидов как в новом, так и в БУ-сегменте. Покупатель всегда может проконсультироваться с продавцом и решить, где можно сэкономить без потери качества, а где лучше выбрать новый вариант».

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
