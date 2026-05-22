Бюджет Калининграда за 2025 год: доходы — 31,9 млрд рублей, расходы — 33,4 млрд

2025 год. Участвовали жители города, представители общественных организаций, депутаты. Заместитель главы администрации, председатель комитета по финансам Алексей Данилов сообщил, что доходы составили 31,9 млрд рублей (98% плана), расходы — 33,4 млрд (96% плана). Дефицит сложился в сумме 1,5 млрд рублей при плановом объёме 2,3 млрд. На 1 января 2026 года объём долговых обязательств города достиг 2,6 млрд рублей.
Главный приоритет — социальная политика: на развитие социальной сферы направили более 17 млрд рублей (56% всех расходов). В 2025 году построили новую школу на улице Благовещенской на 1150 мест, капитально отремонтировали школу № 4 и несколько детских садов, начали строительство крупнейшей в области школы на 1725 мест. Также создали современные спортивные площадки и обновлённый скейт-парк, развивали молодёжные пространства и ввели дополнительные меры поддержки участников СВО и их семей.
На дороги и транспорт выделили более 7,5 млрд рублей. Продолжается строительство автодорожного моста через Преголю, отремонтированы и построены десятки километров дорог и тротуаров. Ещё более 5 млрд рублей направили на благоустройство: завершили первый этап парка «Каштановый», обновили площадку на набережной Генерала Карбышева, благоустроили новые территории и дворовые пространства, отремонтировали контейнерные площадки и модернизируют уличное освещение. Кроме того, продолжается модернизация системы теплоснабжения: вывели из эксплуатации угольные котельные, завершили строительство газовой котельной «Западная».