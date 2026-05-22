Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бюджет Калининграда за 2025 год: доходы — 31,9 млрд рублей, расходы — 33,4 млрд

В Калининграде прошли публичные слушания по отчёту об исполнении бюджета за.

Источник: ИА Прибыль Ru

2025 год. Участвовали жители города, представители общественных организаций, депутаты. Заместитель главы администрации, председатель комитета по финансам Алексей Данилов сообщил, что доходы составили 31,9 млрд рублей (98% плана), расходы — 33,4 млрд (96% плана). Дефицит сложился в сумме 1,5 млрд рублей при плановом объёме 2,3 млрд. На 1 января 2026 года объём долговых обязательств города достиг 2,6 млрд рублей.

Главный приоритет — социальная политика: на развитие социальной сферы направили более 17 млрд рублей (56% всех расходов). В 2025 году построили новую школу на улице Благовещенской на 1150 мест, капитально отремонтировали школу № 4 и несколько детских садов, начали строительство крупнейшей в области школы на 1725 мест. Также создали современные спортивные площадки и обновлённый скейт-парк, развивали молодёжные пространства и ввели дополнительные меры поддержки участников СВО и их семей.

На дороги и транспорт выделили более 7,5 млрд рублей. Продолжается строительство автодорожного моста через Преголю, отремонтированы и построены десятки километров дорог и тротуаров. Ещё более 5 млрд рублей направили на благоустройство: завершили первый этап парка «Каштановый», обновили площадку на набережной Генерала Карбышева, благоустроили новые территории и дворовые пространства, отремонтировали контейнерные площадки и модернизируют уличное освещение. Кроме того, продолжается модернизация системы теплоснабжения: вывели из эксплуатации угольные котельные, завершили строительство газовой котельной «Западная».

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше