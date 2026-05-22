Приставы взыскали со строительной фирмы миллион рублей за просрочку апартаментов

В Калининграде судебные приставы Ленинградского района взыскали с застройщика 1 млн рублей неустойки.

Источник: ИА Прибыль Ru

Дольщик полностью оплатил нежилое помещение площадью 46 квадратных метров, но строительная фирма нарушила сроки и два года не передавала апартаменты.

Суд встал на сторону калининградца и постановил взыскать с компании миллион рублей. Добровольно фирма платить не стала. Тогда приставы арестовали счета должника, а также запретили регистрационные действия с имуществом: пятью помещениями (от 100 до 243 кв. м), четырьмя машино-местами, зданием площадью 60 кв. м и автомобилем Geely Monjaro 2024 года выпуска.

Чтобы снять ограничения, застройщик полностью погасил долг и дополнительно оплатил исполнительский сбор в размере 122 тысяч рублей. Деньги перечислят взыскателю и в бюджет.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше