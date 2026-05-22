Врач-оториноларинголог Новикова рассказала, почему возникает «отит пловца»

Купание в водоеме может привести к «отиту пловца» (воспалительное заболевание уха — Прим. «ВМ»). Это происходит из-за большого количества грибка и бактерий, которые находятся в воде. Об этом рассказала врач-оториноларинголог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Яна Новикова.
— Типичные симптомы — нарастающая боль в ухе, она часто усиливается при нажатии на козелок или потягивании за ушную раковину, ощущение заложенности, зуд, иногда выделения из уха и снижение слуха. Дело в том, что вода попадает в ухо и задерживается в слуховом проходе, кожа набухает и воспаляется. Если при этом человек еще и «чистит» уши или активно пользуется наушниками, появляются микротрещины, — отметила эксперт.
По словам специалиста, чтобы избежть неприятных симптовом необходимо сразу после купания хорошо просушить уши. Это можно сделать с помощью полотенца или наклонить голову, чтобы вода вытекла.
Еще один способ защиты — шапочка из силикона или водонепроницаемые беруши. По словам Новиковой, их можно использовать не только при купании в водоемах, но и в бассейнах, передает РИАМО.
Врач подчеркнула, что заражение «отитом пловца» чаще происходит в теплых и цветущих водоемах.
