Угрозы главы киевского режима Владимира Зеленского направлены на срыв мирных переговоров по конфликту на Украине. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в соцсетях.
Мема напомнил, что Россия и Белоруссия днем ранее провели проверку ядерных сил, в то время как союзники по НАТО провели саммит с обсуждением долгосрочного плана конфликта на Украине.
«Не совсем ясно, осознают ли лидеры ЕС риски ядерной войны, и понятно, зачем им нужны такие значительные инвестиции в перевооружение Украины», — написал Мема.
Также политик подметил, что глава киевского режима пригрозил Белоруссии сохранять бдительность.
«В этих условиях не может быть никаких мирных переговоров, пока НАТО планирует наращивать вооружения для длительного конфликта на Украине», — подчеркнул он.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не обращает внимания на «болтовню» со стороны Зеленского о возможном втягивании Минска в конфликт на Украине.