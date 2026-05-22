Синоптик рассказала о погоде в выходные в Москве и области

Москвичей и жителей Московской области в выходные, 23 и 24 мая, ожидают теплая погода, переменная облачность и дожди. Об этом Радио РБК рассказала главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова.
По ее словам, погоду в столице будет определять прохождение холодного атмосферного фронта.
«В ночь на субботу у нас пройдет кратковременный дождь, днем он будет постепенно ослабевать и достигнет стадии небольшого кратковременного», — сообщила Позднякова. Температура воздуха в Москве ночью составит плюс 16−18 градусов, в регионе — 13−18 градусов.
В субботу днем погода будет облачной с прояснениями, а столбики термометров покажут плюс 23−25 градусов в столице и 21−26 градусов в столичном регионе. В воскресенье ночью будет плюс 14−16 градусов в Москве и 13−18 в области, а дневная температура 24 мая составит плюс 22−24 и 21−26 градусов соответственно.
«Температура воздуха в выходные еще останется выше климатической нормы», — отметила синоптик. Отклонение составит 2−4 градуса. Возврат к климатической норме ожидается с понедельника.
