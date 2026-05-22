В Ростовской области за сутки потушили девять пожаров и спасли двух человек

В Ростовской области 192 пожарных выезжали на вызовы за сутки 21 мая.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки, 21 мая, пожарно-спасательные подразделения МЧС ликвидировали в Ростовской области девять техногенных пожаров. Об этом рассказали в социальных сетях регионального управления МЧС.

На пожарах удалось спасти двух человек. Кроме того, спасатели выезжали на четыре дорожно-транспортных происшествия. Всего за сутки к выездам привлекались 192 человека и 48 единиц техники.

В МЧС напомнили жителям региона простую меру предосторожности — проверить исправность электроприборов. Именно неисправная техника и проводка часто становятся причиной бытовых возгораний.

Напомним, в ночь на 21 мая силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников над Ростовской областью. В пяти районах — Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском и Шолоховском — уничтожили около 30 БПЛА. В Шолоховском районе из-за падения обломков в Вешенском лесничестве возникли два пожара.

