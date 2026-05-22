Глава Екатеринбурга рассказал, когда приедут новые 50 трамваев

Первые 20 новых трамваев доставят в Екатеринбург до 30 сентября.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов назвал сроки поставки новых 50 трехсекционных трамваев. Напомним, что недавно администрация нашла подрядчика. Весь транспорт был закуплен в лизинг (аренда с правом выкупа — прим. ред.).

— Подписали протокол на поставку 50 трехсекционных трамваев в лизинг. Двадцать вагонов должны быть доставлены в Екатеринбург до 30 сентября текущего года, остальные — до 25 декабря, — написал Алексей Орлов в своих социальных сетях.

Как отметили в мэрии, в ходе аукциона удалось сэкономить 2,2 миллиарда рублей за счет снижения первоначальной стоимости в 13 миллиардов. Деньги могут уйти на закупку дополнительных вагонов или на снижение ежемесячного платежа.

Новые 50 трамваев будут полностью низкопольными и смогут вместить в себя как минимум 150 человек. На борту установят современное оборудование. Срок службы вагонов составит более 30 лет.