Отрубленная голова как «трофей»: полиция разыскивает останки убитой модели, украденные из могилы

В Италии полиция разыскивает отрубленную голову убитой 29-летней модели Памелы Дженини, которую украли из ее могилы. Памелу похоронили 24 октября 2025 года, но 23 марта выяснилось, что гроб вскрыли, а голову извлекли, пишет Need To Know.
По данным следствия, преступников было не менее трех-четырех человек. Они использовали ломики, дрели и угловые шлифовальные машины, чтобы вскрыть цинковую обшивку гроба. Главный подозреваемый — 41-летний бизнесмен Франческо Дольчи, бывший партнер модели. Его видели на кладбище в неурочное время. В его доме нашли светлые волосы, похожие на волосы Памелы. Дольчи отрицает вину, но полиция считает, что он мог забрать голову как «трофей».
Мать Памелы заявила, что не доверяла Дольчи с самого начала. Сама модель называла его «уродливым снаружи и внутри». 14 октября 2025 года другой экс-партнер Памелы — Джанлука Сончин — нанес ей более 76 ножевых ранений. Суд над ним начнется 4 июня, ему грозит пожизненное заключение.
Как писал KP.RU, ранее в Чехии неизвестный выкрал из церкви череп святой Здиславы Лемберкской, жившей в XIII веке. Инцидент произошел в базилике Святого Лаврентия и Святой Здиславы в городе Яблонне-в-Подьештеди, примерно в 110 километрах от Праги.