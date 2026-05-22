Подрядчику дали неделю на завершение ремонта детского сада в Троицком

Министр образования Хабаровского края посетил детский сад № 4 и поручил завершить ремонт за неделю. Подрядчик задерживает сроки сдачи объекта. Алексей Мокрушин отправился в рабочую поездку по районам, где проверит качество работы учебных учреждений, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— По пути в Комсомольск-на-Амуре заехал в село Троицкое Нанайского района. Здесь ремонтируется детский сад № 4. В здании уже завершены демонтажные работы. Объемы не самые большие, однако есть отставание. Дал неделю на исправление. Времени ждать у нас нет, — подчеркнул глава профильного ведомства.
Всего, как рассказал министр, в 2026 году запланирован капитальный ремонт 5 школ, 5 детских садов и 2 общежитий колледжей Хабаровского края. Работы ведутся в рамках президентских нацпроектов «Семья» и «Молодежь и дети». Существенных отставаний от графика по другим объектам не зафиксировано, подчеркнул Алексей Мокрушин.
Глава краевого Минобра в течение трех дней — с 21 по 23 мая — посетит Комсомольск-на-Амуре, Нанайский и Амурский районы, Солнечный округ. Он посетит детские сады, школы, колледжи и университеты, а также проведет встречи с преподавателями.
Министр успел посетить Комсомольский-на-Амуре государственный университет, где проводят капитальный ремонт в рамках Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Города юности.
— Сейчас в 1-м корпусе ведется ремонт второго и третьего этажей левого крыла. Также идут работы в общежитии № 2. Совместно с руководством вуза обсудили темпы выполнения ремонта, качество используемых материалов и соблюдение графика. До конца 2028 года планируется полностью завершить ремонт 1-го корпуса и провести необходимые работы в общежитиях № 2 и № 3, — доложил Алексей Мокрушин.
Следующими остановками в рамках рабочей поездки министра станут Амурский гуманитарно-педагогический университет, Солнечный промышленный техникум и Судомеханический техникум.
Напомним, что ремонт детского сада № 4 начали в марте этого года. Учреждение временно приостановило работу, а детей распределили по другим садикам. На проведение работ по нацпроекту выделили 34,8 миллиона рублей.