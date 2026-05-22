Кибермошенники оформили кредит на жительницу Хабаровского края

38 летняя жительница Вяземского района стала жертвой дистанционного мошенничества — на неё незаконно оформили кредит на сумму свыше 149 тысяч рублей, сообщает полиция Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Схема обмана была следующей: в феврале текущего года потерпевшая получила сообщение от имени знакомой. В тексте содержался вопрос о якобы произошедшем ночном ДТП, а также была прикреплена активная ссылка. Женщина перешла по ней, но ожидаемого видео не получила. Только через два месяца она узнала, что на её имя оформлен кредит с просроченной задолженностью.
Расследование показало, что злоумышленники взломали аккаунт знакомой потерпевшей и через него получили доступ к её персональным данным. По факту противоправных действий возбуждено уголовное дело. Правоохранительные органы устанавливают причастных к преступлению.
МВД Хабаровского края призывает граждан быть бдительными: не переходите по подозрительным ссылкам, не раскрывайте персональные данные в переписке и проверяйте достоверность информации перед любыми действиями.
