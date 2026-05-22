В Казанском Кремле отреставрируют башню Сююмбике

Для сохранения исторического облика башни восстановят оригинальные оконные и дверные заполнения, воссоздадут утраченные кубчатые решетки и кованые элементы образца XVIII века. Кровли ярусов и парапеты облицуют медью — в настоящее время они выкрашены в зеленый цвет и отреставрируют знаменитый позолоченный полумесяц на вершине башни, сообщили в комитете РТ по охране объектов культурного наследия.