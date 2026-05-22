В Казанском Кремле отреставрируют башню Сююмбике

В планах — реставрация позолоченного полумесяца, укрепление фундамента, восстановление кирпичной кладки.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В столице РТ на территории музея-заповедника «Казанский Кремль» в этом году запланирована масштабная реставрация башни Сююмбике.

Специалисты укрепят фундамент памятника архитектуры, восстановят кирпичную кладку с использованием спиральных анкеров, усилят перекрытия и лестницы. Также будут выполнены работы по защите деревянных конструкций от огня и биологических повреждений.

Для сохранения исторического облика башни восстановят оригинальные оконные и дверные заполнения, воссоздадут утраченные кубчатые решетки и кованые элементы образца XVIII века. Кровли ярусов и парапеты облицуют медью — в настоящее время они выкрашены в зеленый цвет и отреставрируют знаменитый позолоченный полумесяц на вершине башни, сообщили в комитете РТ по охране объектов культурного наследия.

Реставрационные работы стартовали еще в 2022 году. Тогда специалисты провели комплексное обследование, изучив состояние кирпичной кладки, фундаментов и выполнили необходимые инженерные изыскания.

В 2024 году специалисты защитили башню от влаги с помощью современной гидроизоляции, укрепили опасные трещины углеродным волокном и очистили фасад, восстановив поврежденные участки кирпичной кладки.

Ранее сообщалось, что команда «Том Сойер Фест-Казань» этим летом обновит фасад дома № 37 по ул. Столярова, построенного в первой половине XX века.