В Казанском Кремле отреставрируют башню Сююмбике

В столице РТ на территории музея-заповедника «Казанский Кремль» в этом году запланирована масштабная реставрация башни Сююмбике.
Специалисты укрепят фундамент памятника архитектуры, восстановят кирпичную кладку с использованием спиральных анкеров, усилят перекрытия и лестницы. Также будут выполнены работы по защите деревянных конструкций от огня и биологических повреждений.
Для сохранения исторического облика башни восстановят оригинальные оконные и дверные заполнения, воссоздадут утраченные кубчатые решетки и кованые элементы образца XVIII века. Кровли ярусов и парапеты облицуют медью — в настоящее время они выкрашены в зеленый цвет и отреставрируют знаменитый позолоченный полумесяц на вершине башни, сообщили в комитете РТ по охране объектов культурного наследия.
Реставрационные работы стартовали еще в 2022 году. Тогда специалисты провели комплексное обследование, изучив состояние кирпичной кладки, фундаментов и выполнили необходимые инженерные изыскания.
В 2024 году специалисты защитили башню от влаги с помощью современной гидроизоляции, укрепили опасные трещины углеродным волокном и очистили фасад, восстановив поврежденные участки кирпичной кладки.
