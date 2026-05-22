«Новая волна»‑2026 в Казани: полная программа фестиваля 20−26 августа 2026

Билеты раскупают за считаные дни, а в лайнапе — десятки звёзд первой величины, от Филиппа Киркорова до Валерия Леонтьева. «АиФ-Казань» отвечает на главные вопросы о главном музыкальном событии лета.
Когда и где: семь дней у «Ак Барс Арены».
Дебют «Новой волны» в столице Татарстана в 2025 году превзошёл ожидания: церемонию открытия посмотрели 17,5 миллиона телезрителей, а в соцсетях событие упомянули больше полутора тысяч раз. Власти решили закрепить успех, и конкурс возвращается. Причём программа стала ещё насыщеннее — теперь не 6, а 7 дней.
Фестиваль пройдёт с 20 по 26 августа. Площадка осталась прежней — New Wave Hall, современный концертный комплекс, построенный специально у стадиона «Ак Барс Арена» (проспект Ямашева, 115А). Добраться удобно на метро (станция «Козья слобода»), а гостиницы и рестораны рядом — на любой вкус и бюджет.
Решение о проведении поддержал раис Татарстана Рустам Минниханов. Казань продолжает борьбу за то, чтобы «Новая волна» получила здесь постоянную прописку. Мэр Ильсур Метшин называет такие фестивали частью стратегии по достижению турпотока в 7 миллионов человек к 2030 году.
Билеты: ажиотаж, цены и где искать.
Продажи стартовали 18 мая, и уже через несколько часов на некоторые дни билетов почти не осталось. Организаторы не скрывают: спрос бьёт рекорды. На горячей линии театрального агентства «Арт Метро» (официальный билетный партнёр) пояснили: «Мы не в Советском Союзе и из-под полы не торгуем. Всё, что было в наличии, выложили сразу». Единственное, что пока недоступно, — VIP-столики: их количество и схему размещения ещё уточняют.
Цены выросли на 10−14% по сравнению с прошлым годом. Самый дешёвый билет можно найти за 5−5,5 тысячи рублей, места в партере и ближе к сцене — от 22 до 32 тысяч. На некоторые дни свободных мест почти нет.
20 августа (открытие) — в продаже единицы: около 17 билетов на первые два ряда по цене 22−30 тысяч рублей.
21 августа — ещё есть места (около 470), от 5 до 32 тысяч. В этот день выступает Димаш Кудайберген — ажиотаж огромный.
22 августа — самый свободный день, доступно больше тысячи билетов по цене от 5 до 32 тысяч.
23 августа — около 390 билетов, дешёвых почти нет (8−32 тысячи).
24 августа (юбилей Раймонда Паулса) — всего 46 билетов на первые ряды, 22−30 тысяч.
25 августа — билетов в официальной продаже нет.
26 августа (закрытие) — 29 билетов на первые ряды, 22−32 тысячи.
На сайтах с бесплатными объявлениями билеты перекупают по ценам от 7,5 до 33 тысяч, но организаторы предупреждают: гарантии подлинности — только при покупке у официальных партнёров (например, icetickets.ru или biletprivet.com). Электронный билет с QR-кодом придёт на почту, его достаточно показать на смартфоне при входе.
Кто выступает: полный список по дням.
Организаторы раскрыли почти всех участников. Программа обещает быть насыщенной.
20 августа, торжественное открытие (начало в 19:30)Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, ANNA ASTI, Дима Билан, Игорь Крутой, Ани Лорак, Лариса Долина, Артур Пирожков, Люся Чеботина, Татьяна Куртукова, Алсу, Юлианна Караулова, Роза Зергерли, Алекс Лим.
21 августа, 1‑й конкурсный деньСовместный проект Игоря Крутого и Димаша Кудайбергена. Детали программы держат в секрете, но ожидается мировая премьера.
22 августа, 2‑й конкурсный деньКонцерт-трибьют Игоря Саруханова (юбиляр, которому посвящён вечер). Участвуют: Филипп Киркоров, Лариса Долина, Дима Билан, Николай Расторгуев («Любэ»), Алексей Чумаков, Ева Власова, Артур Пирожков, Татьяна Куртукова.
23 августа, день премьер и жюриФилипп Киркоров, Лолита, Игорь Николаев, Игорь Крутой с Викторией Черенцовой, Игорь Матвиенко, Олег Газманов, ANNA ASTI, Люся Чеботина, Алексей Чумаков, Ани Лорак, Алсу, Ева Власова.
24 августа, юбилейный вечер Раймонда Паулса (90 лет!)Валерий Леонтьев (специально вернулся на сцену), Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Анжелика Варум, A‑Studio, Владимир Пресняков, Дима Билан, Лолита, Artik & Asti, «Дискотека Авария», Артур Пирожков, Алсу, Ани Лорак, Дарья Мороз, Хор Академии Игоря Крутого. Будет исполнена классика Паулса — «Миллион алых роз», «Маэстро», «Подберу музыку».
25 августа, гала-концерт звёздВалерий Леонтьев, Филипп Киркоров, Мари Краймбрери, Леонид Агутин, Стас Михайлов, Николай Басков, Дима Билан, Михаил Шуфутинский, «Комната Культуры», «Парк Горького», Люся Чеботина, Игорь Николаев, ANNA ASTI, Олег Газманов, Лолита, Сосо Павлиашвили, A‑Studio, «Дискотека Авария», Ани Лорак и другие.
26 августа, торжественное закрытиеФилипп Киркоров, SHAMAN, Ирина Аллегрова, NILETTO, Стас Михайлов, Алексей Чумаков, Владимир Пресняков, Игорь Николаев, Лолита, Artik & Asti, Люся Чеботина, ANNA ASTI, Сосо Павлиашвили, Джиган, а также секретный гость.
С кем прощаются в этом году? В Казань не приедут Григорий Лепс, IOWA, Александр Иванов, Ёлка, Александр Буйнов, Jony, Клава Кока, Naval и Akmal. Зато появились свежие имена: Роза Зергерли, Игорь Саруханов, Николай Расторгуев, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, NILETTO.
Филипп Киркоров, как и в 2025-м, выступит шесть вечеров из семи. Валерий Леонтьев, объявивший о завершении карьеры в 2024-м, всё же согласился спеть два концерта в Казани.
Как купить билеты и не попасть на подделку.
Самый надёжный способ — через официальных партнёров: icetickets.ru или biletprivet.com/novaya-volna. Там можно выбрать день, посмотреть схему зала и сразу получить электронный билет на почту. Никаких очередей, никаких «лишних накруток». При покупке с рук велик риск получить фальшивый QR‑код — деньги не вернуть, а на вход не пустят.
Важный совет: если нужных билетов нет в продаже, не спешите к перекупщикам. Организаторы предупреждают: из-за человеческого фактора (болезнь, смена планов) возвращённые места могут появляться в кассах даже за несколько дней до концерта. Но это единицы, не пачками.
Лето 2026 года в Казани обещает быть громким. «Новая волна» уже почти заполнила зал. Если вы хотите попасть на фестиваль — не откладывайте.