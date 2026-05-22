Защита пенсионерки подала жалобу в Верховный суд из-за иска к Пугачевой

Защита 86-летней пенсионерки попросила ВС РФ помочь с иском к Алле Пугачевой.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Защита 86-летней пенсионерки подала жалобу в Верховный суд РФ из-за непринятия ее иска к певице Алле Пугачевой о защите чести на 15 миллионов рублей, сообщил РИА Новости представитель ее семьи Михаил Романов.

Ранее 86-летняя пенсионерка Анастасия Никифоровна направила в суд Воронежской области иск к Алле Пугачевой о защите чести. В нем она выразила возмущение интервью артистки, в котором та, по мнению истицы, некорректно высказывалась на острые политические и общественные темы.

В заявлении женщина просит обязать ответчика выплатить 15 миллионов рублей в фонд «Защитники Отечества» и признать слова Пугачевой, прозвучавшие в интервью, не соответствующими действительности.

«Иск был возвращен из-за неподсудности, мы подали жалобу в апелляционный суд, но безрезультатно, теперь подали жалобу в Верховный суд России. Анастасия Никифоровна лично хотела принять участие в слушании, поэтому просила рассмотреть иск в ближайшем к ней суде, в том числе из-за возраста и состояния здоровья», — рассказал собеседник агентства.