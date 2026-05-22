Shot: Около 300 россиян находятся в зоне риска заражения вирусом Эбола в Африке

Около 300 россиян находятся в зоне риска заражения вирусом Эбола в Африке. Речь идет о туристах, отдыхающих на курортах в Кении и Танзании. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщил Telegram-канал Shot.
Эти страны относятся к территориям с «повышенным эпидемиологическим риском» из-за близости к Демократической Республике Конго и Уганде. При этом через регионы проходят активные миграционные и транспортные потоки.
Профессор-вирусолог Александр Бутейко, что чаще всего Эбола передается при тесном контакте с зараженными людьми, животными и их биоматериалами. Также можно заразиться через бананы, на которых могли оставить следы летучие мыши. Они считаются «природными переносчиками» вируса, передает Telegram-канал.
Министерство здравоохранения Уганды ввело временный запрет на рукопожатия и другие формы физического контакта при приветствии после подтверждения двух случаев заражения вирусом Эбола в республике.
В Африке произошла очередная вспышка лихорадки Эбола. Всемирная организация здравоохранения уже ввела ЧС международного значения в Демократической Республике Конго и Уганде. Подробнее о том, что это за вирус, насколько он опасен, может ли добраться до России и существуют ли эффективные методы лечения, — в материале «Вечерней Москвы».