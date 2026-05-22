Очевидцы и соседи спасли трех напуганных детей из горящей квартиры в Барановичах

Очевидцы и соседи спасли трех детей из горящей квартиры в Барановичах. Подробности сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Вечером 21 мая 2026 года в МЧС поступила информация про загоревшийся балкон на шестом этаже одиннадцатиэтажного жилого дома, расположенного на улице Александра Волошина. В квартире находились трое детей (двое малышей 2020 года рождения и ребенок 2018 года рождения).
«Их родители вместе с еще одним ребенком 2025 года рождения ушли в магазин», — рассказали в МЧС.
Соседи с восьмого этажа услышали звук автономного пожарного извещателя. Когда они спустились на шестой этаж, то услышали детский плач. Однако входная дверь была закрыта и на стук никто не открывал. Соседи позвонили спасателям и начали сами вскрывать в дверь. Им на помощь пришли двое очевидцев: один из них проезжал мимо указанного дома, а второй находился в соседнем дому.
Вместе с соседями очевидцы смогли взломать входную дверь, найти троих испуганных детей. Малолетних вынесли на улицу и передали врачам скорой медицинской помощи. Они были доставлены в больницу с отравлением продуктами горения.
Спасатели, приехавшие на место, потушили возгорание на балконе. Предварительной причиной пожара называется детская шалость с огнем.
Ранее в Гомеле врачи сказали о состоянии девочки, на которую напали бродячие собаки.
Тем временем в Минске пять человек пострадали в жестком ДТП, где маршрутка врезалась в столб.
Кроме того, СК раскрыл, что известно о стрельбе польских силовиков в 60-летнего белорусского водителя: «Огнестрельные ранения головы и конечностей, 29 пулевых отверстий в авто».