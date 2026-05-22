Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Очевидцы и соседи спасли трех напуганных детей из горящей квартиры в Барановичах

Очевидцы и соседи спасли трех детей из горящей квартиры в Барановичах.

Источник: Комсомольская правда

Очевидцы и соседи спасли трех детей из горящей квартиры в Барановичах. Подробности сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Вечером 21 мая 2026 года в МЧС поступила информация про загоревшийся балкон на шестом этаже одиннадцатиэтажного жилого дома, расположенного на улице Александра Волошина. В квартире находились трое детей (двое малышей 2020 года рождения и ребенок 2018 года рождения).

«Их родители вместе с еще одним ребенком 2025 года рождения ушли в магазин», — рассказали в МЧС.

Соседи с восьмого этажа услышали звук автономного пожарного извещателя. Когда они спустились на шестой этаж, то услышали детский плач. Однако входная дверь была закрыта и на стук никто не открывал. Соседи позвонили спасателям и начали сами вскрывать в дверь. Им на помощь пришли двое очевидцев: один из них проезжал мимо указанного дома, а второй находился в соседнем дому.

Вместе с соседями очевидцы смогли взломать входную дверь, найти троих испуганных детей. Малолетних вынесли на улицу и передали врачам скорой медицинской помощи. Они были доставлены в больницу с отравлением продуктами горения.

Спасатели, приехавшие на место, потушили возгорание на балконе. Предварительной причиной пожара называется детская шалость с огнем.

Ранее в Гомеле врачи сказали о состоянии девочки, на которую напали бродячие собаки.

Тем временем в Минске пять человек пострадали в жестком ДТП, где маршрутка врезалась в столб.

Кроме того, СК раскрыл, что известно о стрельбе польских силовиков в 60-летнего белорусского водителя: «Огнестрельные ранения головы и конечностей, 29 пулевых отверстий в авто».

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше