Выпускной в Калининграде: родители девятиклассников сдают по 15 тыс., одиннадцатиклассников — по 21 тыс

Сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob опросил родителей выпускников 9 и 11 классов Калининграда. Выяснилось, сколько они готовы потратить на выпускные вечера и наряды.
Средний сбор на выпускной для 9 класса составил 15 тысяч рублей, для 11 класса — 21 тысячу рублей. При этом 12% родителей девятиклассников сообщили, что их дети не будут проводить выпускной вообще. Среди одиннадцатиклассников таких ответов меньше — 6%.
Родители девятиклассников тратят на одежду и обувь для сына в среднем 18 тысяч рублей, для дочери — 17 тысяч. К 11 классу ситуация меняется: наряды дочерей обходятся дороже (22,5 тысячи рублей), на юношей тратят в среднем 20 тысяч.
При этом 23% родителей сыновей-девятиклассников не покупают специальную праздничную одежду. Среди родителей дочерей таких 17%. Одиннадцатиклассникам отказывают в обновках реже: 16% среди родителей юношей и 11% среди родителей девушек.
Опрос проведён с 20 апреля по 17 мая 2026 года.