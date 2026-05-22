Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два человека пострадали при атаках ВСУ на Курскую область за сутки

В Курской области за минувшие сутки при ударах ВСУ пострадали два человека, оба были доставлены в больницу. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Max.

Источник: Коммерсантъ

В Курской области за минувшие сутки при ударах ВСУ пострадали два человека, оба были доставлены в больницу. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Max.

В селе Сторожевое Большесолдатского района 55-летний мужчина получил осколочные ранения правой руки и головы. Там же поврежден автомобиль. В селе Марица Льговского района пострадала 62-летняя женщина: у нее диагностировали множественные осколочные ранения лица, грудной клетки, рук, ушиб левого плеча. В населенном пункте горели частный дом и хозпостройка.

Кроме того, из-за атак ВСУ у поселка Первоавгустовский Дмитриевского района была повреждена вышка сотовой связи. В деревне Верхнее Котово Пристенского района было нарушено электроснабжение. В городе Обоянь пострадал фасад одного дома и остекление другого. В селе Дугино Рыльского района горели хозпостройки и частный дом.

С 9:00 21 мая до 9:00 22 мая над Курской областью сбили 157 беспилотников различного типа. Также установлено восемь сбросов с БПЛА и 183 артиллерийских обстрела.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше