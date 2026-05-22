Нижегородцы рассказали, сколько потратят на организацию выпускного своих детей

Родители выпускников 9 и 11 классов рассказали, сколько стоит организация выпускного в Нижнем Новгороде в 2026 году. Опрос провел сервис SuperJob.
Средний сбор на выпускной учеников 9-х классов в Нижнем Новгороде составляет около 13 тысяч рублей, а для учеников 11-х классов — уже 20 тысяч рублей. В Москвы эти значения выше на 4−5 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — на 2−3 тысячи рублей.
Около 13% нижегородских родителей сообщили, что 9-е классы их детей не планируют проводить выпускной вечер. У одиннадцатиклассников выпускного не будет лишь в 9% случаев.
В среднем выпускной наряд для мальчика в 9-м классе стоит около 18,5 тысяч рублей, а для девочки — 17 тысяч рублей. В 11-х классах все наоборот: на сыновей тратят в среднем 21,5 тысячу рублей, а на дочерей — 23 тысячи рублей.
Отмечается, что родители 17% мальчиков и 15% девочек в 9-х классах не покупают им специальную одежду для выпуска. Одиннадцатиклассникам отказывают в обновках реже: 15% среди родителей юношей и 10% среди родителей девушек.
