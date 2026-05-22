Норильчанина осудили за брошенную в полицейского ненастоящую гранату

В Красноярском крае жителя Норильска осудили за угрозу применения насилия в отношении представителя власти.
Случай произошел в многоквартирном доме гостиничного типа. Установлено, что пьяный мужчина, увидев, что в коридор общего пользования входит полицейский в форме, бросил в его сторону муляж ручной осколочной гранаты.
«У сотрудника полиции имелись все основания опасаться осуществления угрозы применения в отношении него насилия, поскольку отличить используемый подсудимым муляж гранаты от ее боевой версии на месте не представлялось возможным», — рассказали в объединенной пресс-службе судов.
За совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ, фигуранту назначено наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей.