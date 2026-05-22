Депутат Гаврилов объяснил, какие надбавки положены пенсионерам старше 80 лет

Гражданам старше 80 лет положена повышенная страховая пенсия. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям член КПРФ Сергей Гаврилов.

— Закон дает пожилым гражданам после 80-летия повышенный размер страховой пенсии. Механизм закреплен в части 1 статьи 17 ФЗ-400 «О страховых пенсиях» и работает автоматически. Заявление подавать не нужно. Обращаться в СФР не требуется. Начисление идет по данным персонифицированного учета. С 1 января 2026 года фиксированная выплата к страховой пенсии составляет 9584 рубля 69 копеек. После 80 лет эта сумма удваивается, — отметил парламентарий.

Помимо этого, для граждан также предусмотрена надбавка за уход. Ее размер составляет 1413 рублей. По словам Гаврилова, пожилым людям эти средства выплачивают вместе с пенсией, передает News.ru.

Парламентарий отметил, что перерасчет автоматически производится со дня достижения возраста 80 лет. Подавать заявление для этого ну нужно.

В ближайшее время несколько категорий пожилых людей могут рассчитывать на индексацию пенсии. Финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, кому увеличат выплату.

