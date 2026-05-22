Депутат Гаврилов объяснил, какие надбавки положены пенсионерам старше 80 лет

— Закон дает пожилым гражданам после 80-летия повышенный размер страховой пенсии. Механизм закреплен в части 1 статьи 17 ФЗ-400 «О страховых пенсиях» и работает автоматически. Заявление подавать не нужно. Обращаться в СФР не требуется. Начисление идет по данным персонифицированного учета. С 1 января 2026 года фиксированная выплата к страховой пенсии составляет 9584 рубля 69 копеек. После 80 лет эта сумма удваивается, — отметил парламентарий.