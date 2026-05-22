В Прикамье незначительно замедлилась годовая инфляция

Среди продовольственных товаров заметнее всего подешевела плодоовощная продукция. Так, огурцы и помидоры стали стоить меньше благодаря сезонному росту их производства, а перец, чеснок, бананы и апельсины — из-за увеличения предложения на прилавках. Цены на непродовольственные товары выросли меньше, чем в прошлом месяце. Подешевели товары, ввозимые из-за рубежа, — особенно техника и электроника: телевизоры, бытовые плиты, беспроводные наушники и мониторы. Основные причины — укрепление рубля и снижение спроса. Сильнее всего в апреле подорожали санаторно-оздоровительные услуги, при этом цены на зарубежные поездки снизились. Этому способствовало расширение полетных программ на отдельные направления в страны Закавказья.