Миллионер-биохакер Джонсон решил ставить эксперименты на своей возлюбленной: что он хочет узнать

Джонсон объявил, что его спутница Кейт Толо присоединилась к программе по изучению процессов омоложения именно у женщин. Предприниматель рассказал, что ежегодно будет тратить на эти цели по два миллиона долларов. Специалисты планируют изучить сотни биомаркеров в организме Кейт, чтобы в дальнейшем улучшить каждый из них.