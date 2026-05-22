Миллионер-биохакер Джонсон решил ставить эксперименты на своей возлюбленной: что он хочет узнать

Американский миллионер Брайан Джонсон, давно известный своим стремлением победить старость, теперь решил проводить эксперименты по омоложению на своей девушке. Бизнесмен заявил, что его возлюбленная станет «самой изученной женщиной в истории» благодаря этому проекту. Об этом пишет Daily Star.
Джонсон объявил, что его спутница Кейт Толо присоединилась к программе по изучению процессов омоложения именно у женщин. Предприниматель рассказал, что ежегодно будет тратить на эти цели по два миллиона долларов. Специалисты планируют изучить сотни биомаркеров в организме Кейт, чтобы в дальнейшем улучшить каждый из них.
По словам миллионера, все полученные данные он пообещал публиковать бесплатно, чтобы помочь обычным женщинам сохранять молодость. Задачи масштабного исследования включают улучшение фертильности, облегчение симптомов предменструального синдрома и поиск ранних признаков менопаузы. Кроме того, Джонсон хочет выяснить, как умственные нагрузки влияют на женское настроение и отличаются ли реакции на стресс у мужчин и женщин.
Миллионер отметил, что его возлюбленная будет находиться под круглосуточным наблюдением врачей. На получение первого массива базовой информации о женском организме, по оценке Джонсона, уйдет около трех месяцев. При этом бизнесмен добавил, что для сбора такого же объема данных о мужчине потребовалось бы всего две недели.
Напомним, что 47-летний Брайан Джонсон является одним из самых известных биохакеров в мире. Такие энтузиасты пытаются «взломать» программу старения, чтобы дольше оставаться молодыми и продлить жизнь. О своих методах и секретах «омолаживающего» образа жизни миллионер регулярно рассказывает в соцсетях и интервью.