Приезжающие в Россию должны соблюдать законы и знать язык, заявил Володин

«Любой, кто приезжают к нам в страну, должен соблюдать законы Российской Федерации, знать язык. Надо уважать наши традиции, культуру. Необходимо соответствовать всем требованиям. Поэтому здесь ничего личного. Это те стандарты, которые мы сейчас определили и видим, насколько они поддерживаются гражданами» — сказал Володин ИС «Вести».