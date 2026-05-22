Приезжающие в Россию должны соблюдать законы и знать язык, заявил Володин

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Любой, кто приезжает в РФ, должен соблюдать законы, знать русский язык, а также уважать традиции и культуру России, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Любой, кто приезжают к нам в страну, должен соблюдать законы Российской Федерации, знать язык. Надо уважать наши традиции, культуру. Необходимо соответствовать всем требованиям. Поэтому здесь ничего личного. Это те стандарты, которые мы сейчас определили и видим, насколько они поддерживаются гражданами» — сказал Володин ИС «Вести».
Председатель Госдумы отметил, что в настоящее время сформирована правовая основа в рамках миграционной политики: 22 закона принято, из которых 18 законопроектов внесены депутатами.
«У нас создана рабочая группа и мы постоянно мониторим все вопросы, связанные с реализацией ключевых положений миграционной политики», — подчеркнул он.