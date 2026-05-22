Жительница Красноярска выиграла в лотерею благодаря любви к синему цвету

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Жительница Красноярска выиграла 10 миллионов рублей в лотерее благодаря любимому синему цвету, выигрыш девушка планирует потратить на путешествие и поправку здоровья, рассказали РИА Новости в пресс-службе «Столото».
«Любимый цвет помог жительнице Красноярска выиграть в лотерею от “Столото” 10 миллионов рублей на исполнение желаний» — отметили в компании.
Там добавили, что это синий цвет. Именно в этот оттенок лотерея была оформлена на сайте.
В интервью победительница рассказала, что в день розыгрыша она несколько раз покупала билеты и решила взять последний на тот момент билет. Когда она увидела сумму выигрыша, то не поверила своим глазам, хотя всегда представляла себя на месте выигравших крупный приз, читая их истории на сайте лотереи.
Победительница раньше работала специалистом по охране труда в РЖД, но год назад решила уволиться и освоить профессию маркетолога. Выигрыш она планирует потратить на исполнение пунктов из своей карты желаний — съездить в Крым и Таиланд, поправить здоровье, сходить на курсы по психологии и записаться на процедуры красоты.