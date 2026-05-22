Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Красноярска выиграла в лотерею благодаря любви к синему цвету

Жительница Красноярска выиграла суперприз в лотерею из-за любви к синему цвету.

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Жительница Красноярска выиграла 10 миллионов рублей в лотерее благодаря любимому синему цвету, выигрыш девушка планирует потратить на путешествие и поправку здоровья, рассказали РИА Новости в пресс-службе «Столото».

«Любимый цвет помог жительнице Красноярска выиграть в лотерею от “Столото” 10 миллионов рублей на исполнение желаний» — отметили в компании.

Там добавили, что это синий цвет. Именно в этот оттенок лотерея была оформлена на сайте.

В интервью победительница рассказала, что в день розыгрыша она несколько раз покупала билеты и решила взять последний на тот момент билет. Когда она увидела сумму выигрыша, то не поверила своим глазам, хотя всегда представляла себя на месте выигравших крупный приз, читая их истории на сайте лотереи.

Победительница раньше работала специалистом по охране труда в РЖД, но год назад решила уволиться и освоить профессию маркетолога. Выигрыш она планирует потратить на исполнение пунктов из своей карты желаний — съездить в Крым и Таиланд, поправить здоровье, сходить на курсы по психологии и записаться на процедуры красоты.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше