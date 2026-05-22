Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Как инфляция меняет рацион казахстанцев

За последние годы рацион казахстанцев заметно изменился под давлением высоких цен на продукты. Одни категории уходят из повседневной корзины, другие превратились в основу питания. Как затяжной период продовольственной инфляции повлиял на привычки населения, разбирался Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Дорогие продукты стали новой нормой.

Еще в конце 2021 года ситуация воспринималась относительно спокойной. Тогда годовая инфляция в Казахстане составляла 8,4%. Однако в 2022 году страна вошла в длительный период быстрого удорожания товаров, и по итогам 2025 года уровень годовой инфляции в Казахстане составил 12,3%. С начала 2026 года инфляция постепенно замедляется. К маю она опустилась до 10,6%.

За четыре года выросли не только ценники в магазинах, но и сама нагрузка на семейные бюджеты. В 2025 году, по данным Finprom.kz, расходы казахстанцев на продукты питания и безалкогольные напитки достигли 615,5 тыс. тенге в среднем на человека — сразу на 13,9% больше, чем годом ранее.

Еще показательнее выглядит доля расходов на еду. Сейчас на продукты уходит уже 52,4% всех потребительских расходов домашних хозяйств. В Туркестанской области показатель достигает 61,1%, в области Жетысу — 60,6%, в Жамбылской области — 59,1%.

Экономист Тулеген Аскаров считает, что главным последствием последних лет стало не само подорожание товаров, а накопительный эффект нескольких лет постоянного роста цен.

«После 2022 года семьи столкнулись не с краткосрочным скачком цен, а с несколькими годами постоянного удорожания базовых товаров. Когда это продолжается долго, люди начинают адаптировать рацион уже не под привычки, а под стоимость продуктов», — отметил эксперт.

Люди не стали есть меньше — они стали есть иначе.

Главное изменение последних лет связано не столько с объемом еды, сколько с самой структурой питания.

Резкого отказа от базовых продуктов не происходит. Намного чаще семьи постепенно меняют состав повседневной корзины: дорогие категории начинают появляться на столе реже, а основу рациона составляют более доступные продукты.

Это хорошо видно по статистике потребления.

В среднем казахстанцы потребляют 125,6 кг хлеба и крупяных изделий в год на человека. При этом рыбы и морепродуктов — всего 14,6 кг. На сахар и кондитерские изделия приходится еще 44 кг в год.

Потребление рыбы падает еще сильнее — до 5,5 кг в год. Молочные продукты сокращаются с 237,7 кг до 123,4 кг, фрукты — с 82,8 кг до 42,2 кг.

При этом часть пищевых привычек остается практически неизменной даже при росте цен.

«Мы традиционно едим много хлеба, любим мучное и сладкое. А вот рыбу исторически потребляем меньше. Такие привычки быстро не меняются. Даже если условная треска станет дешевле, это не означает, что казахстанцы резко начнут есть больше рыбы». Тулеген Аскаров.

Мясо — не повседневный продукт.

Именно мясо и мясопродукты сегодня формируют крупнейшую статью продовольственных расходов казахстанцев — 34,4% всех затрат на питание. В среднем на мясо уходит 211,6 тыс. тенге на человека в год.

При этом стоимость красного мяса продолжает расти быстрее многих других категорий. За последний год баранина подорожала на 21,1%, говядина без костей — на 19,4%, мясной фарш — на 18,1%, конина — на 14,4%.

На этом фоне дорогие продукты постепенно перестают быть повседневной частью рациона для значительной части населения. Это особенно заметно при сравнении обеспеченных и малообеспеченных групп.

У 10% наиболее обеспеченных казахстанцев потребление мяса достигает 150 кг в год, тогда как у 10% наименее обеспеченных — лишь 45,4 кг.

По рыбе разрыв почти четырехкратный: 28,2 кг против 7,1 кг.

Сильнее всего давление цен ощущают большие семьи. В домохозяйствах из 1 человека потребление мяса достигает 157,5 кг в год на человека. В семьях из 5 и более человек показатель снижается до 63,7 кг.

По молочным продуктам разница еще заметнее: 490,3 кг против 174,8 кг.

Похожая ситуация складывается и с фруктами. В небольших домохозяйствах потребление достигает 157,6 кг на человека в год, тогда как в больших семьях показатель снижается почти в 2,5 раза — до 63,8 кг.

Люди уже привыкли жить по новым ценам.

Во второй половине 2025 года ситуация с ценами начала постепенно стабилизироваться. Власти усилили меры по сдерживанию стоимости социально значимых товаров, а темпы подорожания отдельных категорий начали замедляться.

Одновременно начали снижаться и инфляционные ожидания населения.

По мнению Тулегена Аскарова, часть прежних потребительских привычек со временем может восстановиться. Однако такие процессы всегда происходят медленно.

«Если рост цен продолжит замедляться, люди вполне могут вернуться к прежнему уровню потребления отдельных продуктов, в том числе мяса. Но после нескольких лет дорогой еды семьи стали намного осторожнее относиться к расходам», — считает экономист.

Несколько лет постоянного удорожания уже успели изменить повседневное потребление. И даже если рост цен продолжит замедляться, привычка жить и питаться по-новому останется с казахстанцами надолго.