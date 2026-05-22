Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гендиректора «Ротора» восхитила поддержка болельщиков на матче с «Акроном»

Генеральный директор Андрей Кривов поблагодарил болельщиков «Ротора» за поддержку во.

Генеральный директор Андрей Кривов поблагодарил болельщиков «Ротора» за поддержку во время игры волгоградского клуба с «Акроном».

— Огромное спасибо каждому, кто пришёл на стадион и поддерживал нас на трибунах. Спасибо каждому, кто болел за нас у экранов телевизоров и телефонов, — заявил Андрей Кривов в соцсетях клуба.

Генеральный директор также прокомментировал проигрыш волгоградцев самарскому клубу.

— Да, мы уступили команде Премьер-Лиги в борьбе. Каждый футболист, тренер, административный штаб — мы все отдали все силы, для достижения необходимого результата. К сожалению, у нас этого не получилось. Но переходные матчи состоят из двух игр. И я вас уверяю, что наша решимость победить как никогда сильна и велика. Уже в субботу мы выйдем на поле в Самаре для того, чтобы достичь поставленной цели: ПОБЕДИТЬ. Сезон заканчивается с финальным свистком второго стыкового матча. И до этого финального свистка вся команда отдаст все силы для победы, — продолжил он.

Также отдельно руководитель клуба поблагодарил фан-сектор, который подготовил необычный перфоманс на Волгоград Арене. Фанаты развернули огромный плакат с олимпийским мишкой с фразами из знаменитой песни Александры Пахмутовой, прозвучавшей на закрытии Олимпиады-1980 в Москве — «На трибунах становится тише» и «До свиданья, до новых встреч».

Напомним, как сообщало V102.RU, в Самаре перед ответным матчем с местным клубом появились билборды с символикой «Ротора». Игра пройдет завтра, в 19−30 ч. А сегодня вечером в Самару выезжают болельщики волгоградской команды. Бесплатные автобусы для фанатов организовал волгоградский клуб.

Узнать больше по теме
«Акрон»: главное о компании и ее перспективах на фондовом рынке в 2026 году
Собрали основную информацию о деятельности компании «Акрон»: ее история, популярные товары на рынке, финансовые и производственные показатели. Также составили пошаговый план по инвестированию в бумаги корпорации и спросили эксперта, как будет развиваться ситуация с ее акциями в 2024 году.
Читать дальше