«Тайная лаборатория» в супермаркете: в ачинском «Магните» нашли голубику с плесенью

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ачинске покупательница пожаловалась в Роспотребнадзор на голубику с признаками порчи, которую несколько дней оставляли на витрине магазина «Магнит» на улице Культуры.
По словам женщины, плесень в упаковках с ягодой становилась заметнее, однако продукцию не убирали с продажи. Вместо этого, как следует из обращения, в магазине меняли ценники на товар.
Специалисты Управления Роспотребнадзора выехали на место и подтвердили, что на витрине находилась ягода с признаками порчи.
В ведомстве отметили, что реализация пищевой продукции, не соответствующей органолептическим показателям, недопустима. Такая продукция не должна находиться в продаже.
По факту нарушения АО «Тандер» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.
После проверки магазин оперативно снял испорченную продукцию с реализации.