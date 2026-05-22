«Тайная лаборатория» в супермаркете: в ачинском «Магните» нашли голубику с плесенью

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ачинске покупательница пожаловалась в Роспотребнадзор на голубику с признаками порчи, которую несколько дней оставляли на витрине магазина «Магнит» на улице Культуры.

Источник: НИА Красноярск

По словам женщины, плесень в упаковках с ягодой становилась заметнее, однако продукцию не убирали с продажи. Вместо этого, как следует из обращения, в магазине меняли ценники на товар.

Специалисты Управления Роспотребнадзора выехали на место и подтвердили, что на витрине находилась ягода с признаками порчи.

В ведомстве отметили, что реализация пищевой продукции, не соответствующей органолептическим показателям, недопустима. Такая продукция не должна находиться в продаже.

По факту нарушения АО «Тандер» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

После проверки магазин оперативно снял испорченную продукцию с реализации.